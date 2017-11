Schweinfurt vor 5 Stunden

Diebstahl

Schamloser Diebstahl: Pärchen nutzt Doppelbelegung in Schweinfurter Hotel aus

In einem Hotel in Schweinfurt kam es am Samstagnachmittag zu einer Doppelbelegung eines Zimmers. So konnte ein Paar die eigentlichen Mieter bestehlen.