Ohne Genehmigung, Sicherung oder Sperrung: Firma reißt Haus im Kreis Schweinfurt ab

Noch ein Nachspiel haben werden Abrissarbeiten eines Hauses am Donnerstagnachmittag in der Schweinfurter Straße in Hergolshausen für die ausführende Firma.Ohne jegliche Genehmigung, Absicherung oder Sperrung der vorbeiführenden Straße hat die Firma aus dem Landkreis Main-Spessart mit den Arbeiten begonnen. Diese wurden von der Polizei bis auf weiteres untersagt.Nach mehreren Mitteilungen begab sich eine Streifenwagenbesatzung gegen 12.45 Uhr an den Abrissort.Dabei wurde festgestellt, dass Arbeiter begonnen hatten, das Haus einzureißen. Dabei fielen natürlich auch Abbruchelemente auf die Schweinfurter Straße. Diese wurde von den Arbeitern aber lediglich durch einen verkehrswidrig in der falschen Fahrtrichtung abgestellten Lkw "abgesichert".Nach einer Rücksprache mit dem Bürgermeister und dem Bauhofleiter wurde von der Firma zwar eine Abrisserlaubnis beim Landratsamt beantragt, eine Genehmigung stand jedoch noch aus.Die Bauarbeiter vor Ort waren darüber zwar verärgert, aber von der Polizei wurde ein sofortiger Abrissstopp angeordnet und die Arbeiten eingestelltIn diesem Zusammenhang wäre für die polizeiliche Sachbearbeiterin jetzt wichtig zu wissen, ob durch die ungenehmigten Arbeiten Menschen, Sachen oder Fahrzeuge zu Schaden gekommen sind.In einem derartigen Fall wird gebeten, dass sich die Betroffenen an die Schweinfurter Polizei wenden.