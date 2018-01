Nach Feuer in Sparkassenfiliale in Schweinfurt: Brandursache geklärt

Nachdem es von Montag auf Dienstag zu einem Brand in der Sparkassenfiliale gekommen war, gibt es nun erste Erkenntnisse zur Brandursache. Demnach dürfte ein technischer Defekt für den Ausbruch des Feuers verantwortlich gewesen sein. Das teilt die Polizei mit.Wie bereits berichtet, war der Notruf gegen 22.45 Uhr bei der Polizei eingegangen. Die eintreffenden Streifenbesatzungen der Schweinfurter Polizei sowie die örtlichen Feuerwehren stellten bereits von außen einen Schwelbrand im Deckenbereich der Sparkassenfiliale fest. Die Floriansjünger hatten den Brand aber schnell eingedämmt. Die Räumlichkeiten sowie Büroräume wurden stark in Mitleidenschaft gezogen.Nach Begehung des Brandortes durch die Brandfahnder der Schweinfurter Kripo war schnell klar, dass der Ursprung des Schwelbrands im Bereich der Deckenkonstruktion des historischen Gebäudes liegen musste. Ein technischer Defekt in der Deckenkonstruktion ist als Ursache wahrscheinlich.