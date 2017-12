Mann montiert Fotos einer 15-jährigen Freundin in Pornos: Sein Opfer will 12 000 Euro

Prozessauftakt in Schweinfurt





Von Stefan Sauer

Auf der Facebook-Seite einer damals 15-jährigen Bekannten hat sich im Frühherbst letzten Jahres ohne zu fragen ein 32-jähriger Heizungsbauer aus der Rhön bedient. Er stellte mehrere Fotos von der minderjährigen Jugendlichen auf eine Porno-Seite, kopierte ihr Gesicht in Sex-Szenen und schrieb dazu auch noch wenig schmeichelhafte eigene Wertungen.Die junge Frau hat ihn dafür nun vor dem Landgericht Schweinfurt verklagt. Sie fordert in einem Zivilprozess 12 000 Euro Schadensersatz wegen der Verletzung ihres allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Das bestätigt auf Anfrage der Redaktion die Pressesprecherin des Landgerichts Schweinfurt.Wie bei der 15-Jährigen soll der Heizungsbauer Facebook-Bilder weiterer ihm bekannter Frauen auf dem pornografischen Internet-Blog veröffentlicht haben. Der Beklagte bestreite den Tatvorwurf nicht, erklärte eine Gerichtssprecherin. Beim Auftakttermin am Dienstag vor dem Zivilgericht in Schweinfurt konnten sich die Parteien demnach nur nicht auf die Höhe der Schadensersatzsumme einigen. Der Heizungsbauer wolle deutlich weniger bezahlen. Als Verkündungstermin für sein Urteil setzte der Richter den 16. Januar 2018 fest.Gegen den 32-Jährigen gab es ferner letztes Jahr bereits ein Strafverfahren vor dem Amtsgericht Bad Neustadt, bei dem der Missbrauch der Facebook-Bilder der 15-jährigen Klägerin allerdings nicht Gegenstand des Verfahrens war. Der Heizungsbauer sei wegen ähnlich gelagerter Fälle zu einer Geldstrafe von 4500 Euro verurteilt worden. Der Tatvorwurf lautete damals auf Beleidigung in 14 Fällen, jeweils in Tateinheit mit Verstoß gegen das Kunsturheberrecht. Mitte April dieses Jahres sei der Strafbefehl rechtskräftig geworden.