Küchenbrand in Unterfranken: Doppelhaushälfte unbewohnbar

Sechsköpfige Familie kann sich retten





Schaden im sechsstelligen Bereich



Am Donnerstagmorgen ist in einer Doppelhaushälfte in Niederwerrn im Kreis Schweinfurt ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden, wie die Polizei mitteilt.Mehrere Gebäude wurden vorsorglich geräumt. Die Doppelhaushälfte wurde so stark beschädigt, dass sie bis auf weiteres unbewohnbar ist. Die Ermittlungen zur Brandursache hat inzwischen die Kripo Schweinfurt übernommen.Gegen 9 Uhr ging die Mitteilung über den Brand in der Gademannstraße bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, drang dichter Rauch aus der Doppelhaushälfte. Das Anwesen wird von einer sechsköpfigen Familie bewohnt, die sich rechtzeitig ins Freie retten konnte.Aufgrund der enormen Rauchentwicklung wurden auch benachbarte Wohnhäuser vorsorglich von den Einsatzkräften geräumt. Die Brandbekämpfung erfolgte durch die Feuerwehren aus Schweinfurt, Niederwerrn und Oberwerrn.Die Bürgermeisterin aus Niederwerrn war ebenfalls am Einsatzort, um sich ein Bild zu verschaffen. Sie kümmerte sich auch um die weitere Unterbringung der betroffenen Familie. Sämtliche Nachbarn konnten in ihre Wohnhäuser zurückkehren, nachdem das Feuer gelöscht war. Die Schadenshöhe insgesamt dürfte nach vorsichtigen Schätzungen im sechsstelligen Bereich liegen.Neben Polizei und Feuerwehr befanden sich vorsorglich auch der Rettungsdienst und ein Notarzt im Einsatz. Wie das Feuer in der Küche der Doppelhaushälfte ausgebrochen war, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.