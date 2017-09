Kreis Schweinfurt: Mann wird in Waschanlage verletzt

Bei einem Waschvorgang an einer Autowaschanlage im Gochsheimer Industriegebiet hat sich ein Kunde am frühen Mittwochabend eine Verletzung im Gesicht zugezogen. Derzeit wird von einem technischen Defekt an der betreffenden Waschbox ausgegangen.



Wie die Polizei berichtet, war ein 21-Jähriger nach 19 Uhr dabei in der Waschanlage seinen in einer der Waschboxen abgestellten Pkw zu reinigen. Dazu benutzte er den Hochdruckreiniger.



Während des Reinigungsvorgangs riss der Hochdruckschlauch an einer Stelle. Erschrocken darüber hat der Kunde den Schlauch sofort losgelassen. Durch den Druck schleuderte der Schlauch hin und her und traf den jungen Mann an Kopf und Gesicht. Dadurch erlitt er eine blutende Platzwunde unterhalb eines Auges.



Nach dem Eintreffen der Polizei wurde die besagte Waschbox für den weiteren Kundenverkehr sofort mittels einer Flatterleine gesperrt und die Wunde ärztlich versorgt. Nun ermittelt die Polizei.