Jungbulle im Landkreis Schweinfurt aus Stall ausgebrochen - Warnung an Autofahrer

Seit dem frühen Samstagabend ist ein Jungbulle aus einem Stall in der Straße "Kaltenhof" in Holzhausen (Lkr. Schweinfurt) ausgebüchst. Das teilte die Polizeiinspektion Schweinfurt mit.Sämtliche Versuche, das Tier einzufangen, schlugen bisher fehl.Kurz nach 21 Uhr gingen mehrere Meldungen ein, wonach ein Rind im Ort herumläuft. Mehrere Versuche, es mit Futter anzulocken, schlugen fehl. Irgendwann verschwand das Tier dann im Wald.Auch am Sonntag gingen mehrere Meldungen ein, wonach das Tier im Bereich Holzhausen/Pfersdorf und Maibach gesichtet worden ist. Auch nachdem sich einige Freiwillige aufgemacht hatten, es einzufangen, war es nicht zu fassen.Deshalb werden die Autofahrer in dem genannten Bereich jetzt um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Es ist nicht auszuschließen, dass das Tier auch einmal unvermittelt über die Straßen rennt.Bei dessen Sichtung ist unbedingt die Polizei zu verständigen.