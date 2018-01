Festnahme: Zwei Männer versuchten Geldautomaten in Unterfranken zu sprengen

Zwei Männer versuchten am Freitagmorgen, gegen 04.00 Uhr, einen Geldautomat in einer Bank in Kolitzheim bei Schweinfurt zu sprengen. Die Polizei erklärt, dass die Tatverdächtigen im Alter von 35 und 49 Jahren versuchten den Geldautomaten im Vorraum einer Bank im Lachenbrunnweg durch das Einleiten von Gas zu sprengen. Es kam jedoch nicht zu einer Explosion des Gasgemisches, so dass sich der Geldautomat nicht öffnete.Es entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Bereits kurz nach der Tat konnten die Tatverdächtigen von der Polizei festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt werden. Der 49-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, der Haftbefehl gegen den Jüngeren hingegen wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.