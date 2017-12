Bauarbeiten auf A70: Anschlussstelle bei Schweinfurt wird gesperrt

Umleitung



Ab Montag (18. Dezember 2018) wird die Fahrbahn der Anschlussstelle "Schweinfurt-Zentrum" auf der A70 instand gesetzt. Dabei wird die Einfahrt der B286 von Gerolzhofen kommend in Fahrtrichtung Werneck gesperrt.Die Bauarbeiten werden am 18. Dezember um 9 Uhr beginnen und dauern bis zum Mittwoch (20. Dezember 2017) um 18 Uhr an.Die Bedarfsumleitung U94 dient als Hilfsmittel für Autofahrer, die an der Anschlusstelle "Schweinfurt-Zentrum" von Gerolzhofen kommend auf die A70 auffahren wollen.Die Umleitung führt die Autofahrer zur Anschlussstelle "Schweinfurt/Bergrheinfeld".