A70 im Kreis Schweinfurt: Kleintransporter fährt auf stehenden Lkw am Standstreifen auf

Am Freitagvormittag kam es auf der A70 im Bereich Gochsheim zu einem Verkehrsunfall, wie die Polizei berichtet.Der 59-jährige Fahrer eines Kleintransporters überholte einen Lkw. Am Ende des Überholvorganges scherte er vor dem Lkw ein, verschätzte sich aber mit dem Abstand, so es zu einer Berührung und Beschädigung der beiden Fahrzeuge kam.Die beiden Unfallbeteiligten blieben deshalb auf dem Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle Schonungen stehen und wollten die Polizei für die Unfallaufnahme verständigen. Diesen Umstand erkannte ein 43-jähriger Fahrer eines Kleintransporters zu spät und fuhr ungebremst in das Heck des Lkw.Der Fahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und kam in ein Schweinfurter Krankenhaus. Der Kleintransporter selbst verkeilte sich im Heck des Lkw. Für die Bergung der Unfallfahrzeuge wurde der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Würzburg für ca. drei Stunden gesperrt. Die freiwillige Feuerwehr Haßfurt war mit 16 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 21.500 Euro.