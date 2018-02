Zwei Ersthelfer nach Unfall auf A70 getötet: Ehemann will Frau und Kind helfen

Nachfolgendes Auto übersieht Ersthelfer und erfasst sie





Autobahn A70 nach tödlichem Unfall gesperrt



Schlimmer Unfall auf der A70 bei Schweinfurt in der vergangenen Nacht: Wie die Polizei mitteilt, sind bei einem Unfall in der Nacht auf Sonntag auf der A70 in Unterfranken im Landkreis Schweinfurt zwei Ersthelfer getötet worden. Einer von ihnen war der Ehemann der Unfallverursacherin. Gegen 2 Uhr prallte aus noch ungeklärter Ursache eine Autofahrerin in Fahrtrichtung Bamberg zwischen den Anschlussstellen Gochsheim und Schonungen gegen die Mittelleitplanke.Das Auto kam auf der linken Spur zum Stehen, die 32-jährige Fahrerin brachte sich und ihr Kind in Sicherheit. Der hinter ihr fahrende Ehemann und ein weiterer Autofahrer wollten erste Hilfe leisten - hielten mit Warnblinklicht auf dem Seitenstreifen an. Während die beiden Ersthelfer die Autobahn überqueren wollten, erkannte eine Autofahrerin das Geschehen zu spät. Sie erfasste die beiden Ersthelfer mit ihrem Auto und prallte anschließend gegen das Unfallauto.Der 44-Jährige und der 49-Jährige waren Angaben der Polizei Unterfranken zufolge sofort tot. Die 26-Jährige am Steuer des Audis, die aus dem Landkreis Haßberge stammt, erlitt einen starken Schock. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.Für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Aufräum- und Bergungsarbeiten wurde die Autobahn in Richtung Bamberg mehrere Stunden komplett gesperrt.Neben Polizei und Rettungsdienst befanden sich auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Schwebheim, Gochsheim und Sennfeld sowie die Autobahnmeisterei im Einsatz.Der ADAC warnt davor, als Ersthelfer Autobahnen zu betreten, solange die Unfallstelle nicht durch Warnposten gesichert ist oder der Verkehr ohnehin steht. Ersthelfer sollten möglichst hinter der Schutzplanke laufen, zunächst die Rettungskräfte verständigen und ein Warndreieck aufstellen, sagte eine Sprecherin am Sonntag.