Schweinfurt: 3-Jährige zwischen zwei Autos eingeklemmt - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Der berühmte Schutzengel zur Seite stand einem 3-jährigen Mädchen bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Gasthauses Schießhaus in Schweinfurt am Donnerstagmittag. Wie die Polizei berichtet, übersah ein Rentner das Mädchen und drückte es gegen ein anderes abgestelltes Auto. Wie durch ein Wunder wurde das Kind nicht weiter verletzt. Der an die Unfallstelle eilende Notarzt ließ das Kind aber sicherheitshalber für 24 Stunden in ein Krankenhaus einliefern, um mögliche innere Verletzungen auszuschließen.



Gegen 12.45 Uhr parkte der 75-Jährige seinen Opel Corsa auf dem dortigen Parkplatz aus. Beim Linksabbiegen auf die Tilman-Riemenschneider-Straße in Schrittgeschwindigkeit übersah er aus bisher nicht bekannten Gründen eine 5-köpfige Familie, die auf der rechten Seite auf dem Weg zu ihrem auf dem Parkplatz abgestellten Auto unterwegs war.



Familie kann Auto wegschieben - Fahrer reagiert zunächst nicht



Der Senior kam zu weit nach rechts und drückte das Kleinkind gegen einen hier abgestellten BMW. Dabei wurde es zwischen die beiden Autos eingeklemmt. Geistesgegenwärtig schob die Familie den Corsa dann sofort zurück, weil der Fahrer anscheinend im ersten Schockmoment überhaupt nicht reagierte. Erst durch heftiges Schreien und Rufen konnte der Unfallfahrer nun zum Rückwärtsfahren bewegt werden. Weil der Beschuldigte die Szenerie anscheinend komplett falsch einschätzte, machte er nun Anstalten zum Wegfahren. Ein unbeteiligter Zeuge konnte dies durch Abziehen des Zündschlüssels jedoch verhindern.



Bei der späteren Unfallaufnahme wurde bei dem Beschuldigten eine minimale Alkoholbeeinflussung festgestellt. Während das Auto des Unfallverursachers unbeschädigt blieb, entstand am BMW eine Beschädigung in Höhe von vielleicht 500 Euro. Gegen den 75-Jährigen wird jetzt wegen einer fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ermittelt. Die Führerscheinstelle wird hiervon ebenfalls in Kenntnis gesetzt.