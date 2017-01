Versuchte gefährliche Körperverletzung in Asylbewerberunterkunft in Schweinfurt

Ein 20-jähriger Bewohner einer Asylbewerberunterkunft sitzt seit Mittwochnachmittag in Haft, teilt die Polizei mit. Das Amtsgericht Schweinfurt verurteilte den Mann einen Tag nach der Tat wegen Körperverletzung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Das Gericht verhängte gegen den Angeklagten eine Freiheitsstrafe von fünf Monaten ohne Bewährung und folgte damit der Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen führte die Polizeiinspektion Schweinfurt.



In der Nacht zum Dienstag, gegen 0.35 Uhr, waren mehrere Streifen der Schweinfurter Polizei zu der Asylbewerberunterkunft im Kasernenweg ausgerückt. Der Sicherheitsdienst hätte laut Polizei die Beamten um Unterstützung gebeten, nachdem es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern im Alter von 20 und 28 Jahren gekommen war. Letzterer hatte dabei eine blutende Wunde im Gesicht erlitten. Beim Versuch dazwischen zu gehen hätte der 20-Jährige mit einer Keramikscherbe nach einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes geschlagen. Dieser hätte noch rechtzeitig ausweichen können und blieb unverletzt.



Die Schweinfurter Polizei nahm den 20-jährigen in Gewahrsam. Auf dem Weg zum Streifenwagen hätte sich der 20-Jährige losreißen wollen und hätte einem Beamten mit dem Ellenbogen ins Gesicht geschlagen. Dieser wurde dadurch leicht verletzt.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurden noch in der Nacht die Ermittlungen intensiv vorangetrieben und die vorläufige Festnahme zur Durchführung der Hauptverhandlung gegen den 20-Jährigen angeordnet.



Am Mittwochnachmittag wurde der 20-Jährige, der in der jüngeren Vergangenheit wiederholt strafrechtlich in Erscheinung getreten sei, nur einen Tag nach der Tat verurteilt. Das Amtsgericht Schweinfurt verhängte gegen ihn eine Freiheitsstrafe von fünf Monaten ohne Bewährung. Die Beamten brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.