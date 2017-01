Versuchte Sprengung eines Geldautomaten in Gailbach - Täter flüchtig

In der Nacht zum Freitag hat ein unbekannter versucht einen Geldautomatenin Gailbach mittels Sprengung gewaltsam zu öffnen, dies berichtet die Polizei. Er scheiterte mit seinem Vorhaben, richtete allerdings nicht unerheblichen Sachschaden an. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt.



Kurz vor 03:00 Uhr hat ein unbekannter Täter versucht einen Geldautomaten in der Aschaffenburger Straße zu sprengen. Der Maskierte betrat die Bank und führte einen Schlauch in den Automaten ein. Kurze Zeit später, nachdem er den Vorraum verlassen hatte, kam es lediglich zu einer Verpuffung am Geldautomaten. Diese öffnete jedoch nicht den Automaten und der Täter flüchtete unerkannt. Eine Stunde später stellte eine Zeitungsausträgerin den massiven Schaden am Geldautomaten der Bank fest und informierte die Polizei.



Die Aschaffenburger Polizei leitete unverzüglich eine Fahndung ein. Diese verlief allerdings negativ. Vermutlich setzte der Täter seine Flucht mit einem in der Nähe abgestellten Pkw fort.



Die weiteren Ermittlungen übernahm noch in der Nacht die Kripo Aschaffenburg. Der dabei verursachte Sachschaden dürfte sich auf einige zehntausend Euro belaufen.



Die Polizei bittet jetzt um Hinweise von weiteren möglichen Zeugen. Wem vor, während oder nach der Tat verdächtige Personen im Bereich der Bank, oder wer Hinweise auf deren Fluchtfahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter der telefonnumer 06021/857-1732 zu melden.