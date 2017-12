Unfall auf der A7 bei Werneck: Lkw-Fahrer schwer verletzt - Lange Staus

Am Donnerstagmittag staute es sich erheblich auf der A7 in Richtung Kassel. Grund dafür, war ein Auffahrunfall zweier Lkw. Gegen 13 Uhr erkannte der Fahrer des hinteren Lkw zu spät, dass der Verkehr vor ihm aufgrund einer Baustelle ins Stocken geraten war und fuhr auf den vorderen Sattelzug. Das berichtet die Polizei am Donnerstagnachmittag.



Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 42-jährige Fahrer des vorderen Lkw im Führerhaus eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Mann aus dem Wrack befreien. Laut Polizei wurde der schwer verletzte Fahrer durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.



Sachschaden in fünfstelliger Höhe

Der Fahrer des hinteren Sattelzugs kam mit dem Schrecken davon. Er verursachte einen Sachschäden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.



Knapp zwei Stunden war die Autobahn in Richtung Kassel komplett gesperrt, wodurch sich ein kilometerlanger Rückstau bildete.



Laut den Beamten wird der Verkehr auf der A7 , während der Bergungsmaßnahmen am Unfallort einspurig vorbei geleitet. Im Bereich der Umleitungsstrecke kommt es zu Behinderungen.



Die Verkehrsinspektion Schweinfurt-Verneck hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.