Unbekannte stehlen Sprinter von Firmengelände in Schweinfurt

Im Laufe der vergangenen Tage hat ein Unbekannter von einem Firmengelände einen weißen Mercedes Sprinter im Wert von etwa 24.000 Euro entwendet, wie die Polizei berichtet. Bislang fehlt von dem Fahrzeug jede Spur. Die Kripo Schweinfurt hat inzwischen die Ermittlungen übernommen und nimmt auch Zeugenhinweise entgegen.



Nach den bisherigen Erkenntnissen muss sich der Diebstahl im Zeitraum zwischen dem 09.12.2016, 17.00 Uhr, und vergangenem Dienstagmorgen, 07.30 Uhr, ereignet haben. Seitdem ist der weiße Sprinter, der ohne Kennzeichen auf einem Firmengelände in der Friedrich-Gauß-Straße abgestellt war, spurlos verschwunden. An dem Fahrzeug ist die Aufschrift "BW Fuhrpark" angebracht.



Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum Standort des Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich mit der Kripo Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-1731 in Verbindung zu setzen.