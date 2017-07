Traktor mit Ausflüglern im Anhänger kippt bei Falkenstein um - 13 Verletzte

Ein Traktor mit einem Anhänger voller Ausflügler ist am Samstagnachmittag bei Falkenstein im Landkreis Schweinfurt in Unterfranken umgekippt. 13 Personen wurden verletzt. Am Unfallort befand sich ein Großaufgebot von Rettungskräften, sogar zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Polizeiinspektion Gerolzhofen ist mit der Unfallaufnahme befasst.Gegen 17 Uhr war im Waldgebiet bei Falkenstein eine Gesellschaft von 13 Personen aus der Region auf einer Ausflugsfahrt. Hierbei wurden 12 Personen auf einem Anhänger mit offener Ladefläche befördert, den ein Traktor zog. Bei Hangfahrt kippte das Gespann aus bislang ungeklärter Ursache zur Seite um. Die Fahrgäste, im Alter zwischen 60 und 80 Jahren, sowie der Fahrer wurden hierdurch verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand trugen acht Personen schwere, zumindest drei davon sehr schwere Verletzungen davon. Zum genaueren Gesundheitszustand kann zum aktuellen Zeitpunkt keine abschließende Aussage getroffen werden.Ein Großaufgebot an Rettungskräften - darunter mehrere Feuerwehren, 15 Rettungswagen und zwei Hubschrauber - kümmerten sich um die Unfallopfer im Alter zwischen 60 und 80 Jahren.Über den Gesundheitszustand der Verunglückten konnten die Polizei am Sonntag zunächst keine Angaben machen, auch die Ermittlungen zur Unfallursache waren noch nicht abgeschlossen. Der Gesamtschaden liegt bei rund 5000 Euro.