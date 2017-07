Tödlicher Unfall im Landkreis Schweinfurt: Radlader erfasst 76-jährige Fahrradfahrerin

80-jähriger Begleiter kann sich gerade noch retten



Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagnachmittag eine 76-jährige Schweinfurterin verstorben. Sie wurde laut Informationen der Polizei von einem abbiegenden Radlader erfasst.Der Verkehrsunfall hat sich laut Polizei gegen 15.45 Uhr in Maibach bei Poppenhausen im Landkreis Schweinfurt ereignet. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war ein 47-jähriger Landkreisbewohner mit einem Radlader im Niederwerrner Weg unterwegs. Er kam aus Richtung B286 und wollte nach links auf einen land- und forstwirtschaftlichen Weg in Richtung Poppenhausen abbiegen. Dabei erkannte er offenbar zwei entgegenkommende Fahrradfahrer zu spät.Während ein 80-Jähriger gerade noch rechtzeitig von seinem Fahrrad abspringen konnte, wurde seine Lebensgefährtin von dem abbiegenden Radlader erfasst. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der eintreffende Notarzt konnte nur noch den Tod der 76-Jährigen feststellen.Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Schweinfurt. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch ein Sachverständiger eingeschaltet.Neben den Polizeibeamten waren auch zwei Notfallseelsorger sowie die Freiwilligen Feuerwehren Maibach und Poppenhausen im Einsatz. Der Rettungsdienst war unter anderem auch mit einem Rettungshubschrauber an der Unfallstelle.