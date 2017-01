Theilheim: Über 100 Feuerwehrleute bekämpfen Scheunenbrand

Heiße Asche in einer Restmülltonne hat Vermutungen der Polizei zufolge für einen Scheunenbrand am Sonntagnachmittag in Theilheim gesorgt.



Geschätzte 100 bis 120 Feuerwehrmänner der Wehren aus Theilheim, Schwanfeld, Bergrheinfeld, Waigolshausen, Geldersheim, Wipfeld und Werneck eilten zum Brandort und konnten Schlimmeres verhindern. Der Brandschaden wird derzeit auf mindestens 10 000 Euro beziffert.



Gegen 8.30 Uhr säuberte ein Senior den Holzofen in seinem Haus am Zehntplatz. Anschließend leerte er die Asche in die Mülltonne, die an der am Wohnhaus angrenzenden Scheune steht. Vermutlich noch glühende Aschereste entzündeten dann im Verlauf der nächsten Stunden den bereits in die Tonne weggeworfenen Hausmüll. Dies führte schließlich zu einem Vollbrand der Tonne.



Die Flammen griffen in der Folge auch auf die Scheunenwand über. Ein aufmerksamer Nachbar stellte den Brand fest, tätigte den Notruf und begann sogleich mit der Brandbekämpfung.



Die herbeieilenden Feuerwehren hatten den Brand alsbald unter Kontrolle, so dass ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus beziehungsweise benachbarte Wohnanwesen verhindert werden konnte. Vorsorglich wurden die Bewohner der umliegenden Anwesen kurzfristig evakuiert, bis bald darauf wieder Entwarnung gegeben werden konnte.



Gegen den Verursacher ist ein Ermittlungsverfahren nach dem Landesstraf- und Verordnungsgesetz - Verhüten von Bränden - eingeleitet worden.