Streit in Schweinfurter Gemeinschaftsunterkunft: Mann droht mit abgebrochener Flasche

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in einer Gemeinschaftsunterkunft in Schweinfurt zu einer heftigen Streitigkeit gekommen, meldet die Polizei. Ein 20-Jähriger habe sein Gegenüber hierbei mit einer abgebrochenen Flasche bedroht und wurde daraufhin durch Beamte der Polizeiinspektion Schweinfurt über Nacht in Gewahrsam genommen.



Etwa gegen 23:30 Uhr verständigte der Sicherheitsdienst einer Gemeinschaftsunterkunft im Kasernenweg die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken. Vorausgegangen war eine Streitigkeit zwischen zwei Bewohnern der Unterkunft, in deren Verlauf ein stark alkoholisierter 20-Jähriger seinen Kontrahenten mit einer abgebrochenen Flasche bedroht hätte. Der Sicherheitsdienst konnte die Situation glücklicherweise kurzzeitig unter Kontrolle bringen.



Beim Eintreffen der Streifen der Polizeiinspektion Schweinfurt habe sich der 20-Jährige gegenüber den Beamten äußerst aggressiv und "in keinster Weise kooperativ" gezeigt. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Zelle der Polizeiinspektion Schweinfurt.



Der Mann wurde am Mittwoch in den Morgenstunden aus dem Gewahrsam entlassen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Bedrohung.