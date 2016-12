Seniorin tickt in Schweinfurt aus: Enkel kann ihr zwei Messer wegnehmen

Unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung wird seit Montagnachmittag gegen eine 77-Jährige aus Schweinfurt ermittelt, meldet die Polizei. Nachdem die Seniorin ihre Tochter angegriffen hatte, wurde die alte Dame zu ihrem eigenen Schutz und dem Schutz der Allgemeinheit in das Bezirkskrankenhaus eingewiesen.



Tochter meldet sich nach Angriff bei der Polizei

Gegen 15 Uhr sei die 44-jährige Tochter am zweiten Weihnachtsfeiertag auf der Polizeiwache erschienen. Sie schilderte, dass sie kurz zuvor von ihrer Mutter in der gemeinsamen Küche ihrer Wohnung im Schweinfurter Stadtteil Bergl zunächst gebissen und danach mit einem Messer angegriffen worden sei. Für die Polizeibeamten wären entsprechende Bissverletzungen im Unterarm erkennbar gewesen.



Enkel kann ihr zwei Messer weggnehmen

Die Polizei habe dann vor Ort herausgefunden, dass die Beschuldigte nach einem Streit ihre Tochter zunächst in den Unterarm gebissen habe. Danach habe sie sich ein Messer aus dem Messerblock gegriffen und nach ihr gestochen. Daraufhin ging der 14-jährige Enkel dazwischen und konnte ihr das Messer wegnehmen.



Die Beschuldigte gab aber darauf immer noch keine Ruhe, sondern schnappte sich nun das nächste Messer aus dem Block und habe wieder nach der Tochter stechen gewollt. Auch diesen Angriff konnte der Junge danach unterbinden, indem er der Oma das Messer wieder abnahm.



77-Jährige wird in Klinik eingewiesen

Nach den Erkenntnissen am Tatort seien die Beamten zum Schluss gekommen, dass die Beschuldigte eine erhebliche Gefahr für sich und ihre Umgebung sei. Deshalb wurde sie anschließend in eine Fachklinik eingewiesen.