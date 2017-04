Schweinfurt: Unbekannter zieht Mädchen an den Haaren und zerrt sie an sich

In Schweinfurt ist es am Dienstagnachmittag zu einem seltsamen Vorfall zwischeneinem Mann und einem 9-jährigem Mädchen gekommen, wie die Polizei berichtet.



Laut den Angaben der besorgten Mutter spielte sich folgender Sachverhalt am Jägersbrunnen gegen 16.25 Uhr ab: Um diese Zeit hielt die Frau mit ihrem Auto etwa in Höhe des dortigen XXL-Grills an, um ihre 9-jährige Tochter aussteigen zu lassen.



Kaum hatte das Mädchen das Fahrzeug verlassen, trat ein Mann an das Kind heran und fuhr ihr zunächst mehrfach mit den Händen durch ihre Haare. Noch bevor die völlig perplexe Mutter darauf reagieren konnte, zog er das Mädchen plötzlich fest an den Haaren. Er zog sie zu sich heran und wollte sie gegen seinen Bauch drücken.

Beim Versuch des Wegdrehens stieß die Kleine nun mit ihrem Kopf leicht gegen die Stange eines Verkehrszeichens.



Als die Mutter jetzt ausstieg und den Unbekannten ansprechen wollte, ließ er das Mädchen los und entfernte sich schnellen Schrittes in Richtung Roßmarkt.



Gegen den noch unbekannten Täter wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt.Die Mutter erschien zwei Stunden später bei der Polizei zur Anzeigeerstattung.



Zeugen, welche eventuell auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Täter abgeben können werden gebeten, sich zu melden.



Täterbeschreibung:

Circa 55 bis 60 Jahre alt; war bekleidet mit einer braunen Jacke; dem äußeren Erscheinungsbild nach soll es sich um einen Osteuropäer handeln;