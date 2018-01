Schweinfurt: Seriendiebe stehlen 16 Roller - Täter noch flüchtig

Seit Anfang April ist es in Stadt und Landkreis Schweinfurt vermehrt zu Rollerdiebstählen gekommen. Bisher sind der Polizei 16 Fälle bekannt.



Roller beschädigt aufgefunden

Die geklauten Zweiräder konnten zwar wieder gefunden werden, jedoch verursachten die Täter mit dem Kurzschließen Sachschaden von mehreren tausend Euro.



Nach Angaben der Polizei, nutzten die Unbekannten vorwiegend den Bereich Gartenstadt für ihre Diebestouren. Die Taten ereigneten sich hauptsächlich während der Abend- oder Nachtstunden.



Täter nutzten geklaute Roller offensichtlich nur für kurze "Spritztouren"

Auffällig bei der Serie ist, dass den Dieben wohl weniger an den Rollern selbst, als an deren Fahreigenschaften gelegen ist. Denn offensichtlich nutzten die Täter die Roller für kurze Fahrtwege, um diese dann mehr oder weniger weit entfernt stehen oder liegen zu lassen.



Zum Starten der Roller wurden diese kurz geschlossen oder das Zündschloss manipuliert. Teilweise entfernten die Unbekannten die Frontabdeckungen der Roller gewaltsam, um an die Verkabelung zu gelangen. Hierdurch verursachten sie erheblichen Sachschaden.



Roller vor Diebstahl schützen

Die Polizei rät, das Rad nicht nur mit Einrasten der Lenkersperre sondern auch mit einem Ketten- oder Bügelschloss zu sichern. Die Ermittlungen bezüglich der Diebstähle laufen auf Hochtouren.



Polizei bittet um Mithilfe

Wer Angaben zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/2020.





Bislang können folgende Rollerdiebstähle der Serie zugeordnet werden:





- 01.04.2017 in Schweinfurt, Breite Wiese



- 01.04.2017, Tatort unbekannt



- 01.05.2017, 10 Uhr in Schweinfurt, An der Pfanne



- 01.05.2017, 20 Uhr in Schweinfurt, Galgenleite



- 02.05.2017, 16.30 Uhr in Schweinfurt, Kornmarkt



- 02.05.2017, 17 Uhr in Schweinfurt, Fritz-Soldmann-Straße



- 02.05.2017, 21 Uhr in Schweinfurt, Ernst-Reuter-Straße



- 04.05.2017, 17 Uhr in Schweinfurt, Bodelschwinghstraße



- 04.05.2017, 19 Uhr in Schweinfurt, Ignaz-Schön-Straße



- 04.05.2017, 23 Uhr in Schweinfurt, Alter Wartweg



- 16.05.2017, 19 Uhr in Schweinfurt, Friedrichstraße



- 16.05.2017, 20 Uhr in Schweinfurt, Alte Stadtgärtnerei



- 17.05.2017, 0 Uhr in Schweinfurt, Am Herroth



- 17.05.2017, 22 Uhr in Schweinfurt, Wilhelm-Höpflinger-Straße



- 20.05.2017, 20.20 Uhr in Niederwerrn, Keplerstraße



- 20.05.2017, 15 Uhr in Niederwerrn, Keplerstraße