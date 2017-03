Schweinfurt: Betrunkener wirft Flasche auf Taxi und greift Fahrer an - der haut ihn um

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 0.30 Uhr warf ein 32-jähriger Schweinfurter eine Bierflasche auf ein Taxi, welches gerade über den Roßmarkt in Schweinfurt fuhr.



Laut Polizei hielt der Taxifahrer anschließend an, um den Mann zur Rede zu stellen. Nachdem der 32-Jährige die Flucht ergreifen wollte, wurde er von dem Taxifahrer festgehalten.



Darauf fing der Mann an, den Taxifahrer am Hals zu greifen. Da er nach mehrmaliger Aufforderung nicht vom Hals abließ, verpasste der Taxifahrer dem Schweinfurter einen Kopfstoß, wodurch eine Platzwunde am Nasenrücken des Flaschenwerfers entstand und er in ein Krankenhaus musste.



Der Flaschenwerfer hatte über 1,7 Promille Alkohol im Atem. Durch den Flaschenwurf entstand am Kofferraum des Taxis eine Delle und somit ein Sachschaden von etwa 200 Euro.