Schweinfurt: Betrunkener 16-Jähriger stürzt mehrmals, bis Polizei ihn erwischt

Die nächtliche Fahrradfahrt eines 16-Jährigen endete am Mittwochabend auf dem Polizeirevier Schweinfurt. Laut den Beamten fuhr der Jugendliche mit 1,9 Promille, bis ihn eine Polizeistreife gegen 21.15 Uhr in der Friedhofsstraße bemerkte.



Der Betrunkene fuhr "starke Schlangenlinien" und wies mehrere Schurfwunden auf, woraus die Polizisten vermuteten, dass der 16-Jährige mehrmals zuvor gestürzt sein musste.



Das E-Bike und der Jugendliche wurden auf das Revier gebracht, wo der Betrunkene nach einem Bluttest von seiner nicht erfreuten Mutter abgeholt wurde.



Die Polizei erstattete Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Schweinfurt und leitete den Vorfall an die Führerscheinstelle, sowie das Jugendamt weiter.