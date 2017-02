Schweinfurt: 58-Jähriger schießt sich mit Schreckschusswaffe in den Hals

Wie gefährlich der unsachgemäße Umgang mit Schreckschusswaffen sein kann, zeigt jetzt ein Fall vom Samstagabend im unterfränkischen Schweinfurt.



Wie die Polizei berichtet, hatte sich ein 58-Jähriger vor den Augen seiner Tochter seine Schreckschusspistole an den Kopf gehalten und abgedrückt. Laut Polizei ging er davon aus, dass die Waffe ungeladen sei. Ein fataler Irrtum: Der Mann zog sich eine schwere Schussverletzung im Halsbereich zu.



Der 58 Jahre alte Familienvater hatte erst vor kurzem den kleinen Waffenschein erhalten und sich vor wenigen Tagen eine Schreckschusspistole zugelegt. Am Samstagabend hatte der Mann dann in der Küche mit der Waffen hantiert und hielt sich den aktuellen Ermittlungen nach "aus Spaß" die Pistole an den Kopf. Im Beisein seiner volljährigen Tochter drückte der Mann, offenbar im Glauben, die Waffe sei entladen, schließlich ab. Es hatte sich jedoch Munition in der Waffe befunden. Ein Schuss löste sich und der 58-Jährige zog sich eine schwerwiegende Verletzung im Bereich des Halses zu.



Der Mann wurde umgehend zur Behandlung in eine Klinik gebracht, die Verletzungen sind nicht lebensgefährlich. Die alarmierte Schweinfurter Polizei stellte unmittelbar nach dem Unfall zur Gefahrenabwehr die Waffe samt dem Waffenschein sicher und informierte die zuständigen Behörden, um zu verhindern, dass der Mann erneut in den Besitz einer Schusswaffe gelangt.