Schweinfurt: 20-Jähriger randaliert im Drogenrausch

Ein Zeuge hat am Donnerstagabend die Schweinfurter Polizei gerufen, weil ein 20-Jähriger vor einem Döner-Laden herumgeschrien und Passanten belästigt haben soll, so die Informationen der Polizei. Da sich der Mann auch von der eintreffenden Streifenbesatzung nicht beruhigen ließ, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Dabei leistete der Mann Widerstand und versuchte auch, die Polizisten zu schlagen.



Unter Einfluss von Drogen



Bereits gegen 17.00 Uhr war die Mitteilung über den Randalierer bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken eingegangen. Die Beamten der Polizeiinspektion Schweinfurt konnten den 20-Jährigen in der Wolfsgasse ausfindig machen. Noch während die Polizisten die Personalien aufnehmen wollten, zog der Mann sein T-Shirt aus, lief in Richtung Roßmarkt und schrie herum. Es wurde schnell klar, dass der 20-Jährige möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen stand. Da er sich von den Beamten nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen.



In die Zelle uriniert



Dabei leistete der 20-Jährige erneut erheblichen Widerstand gegen die Polizisten. Er versuchte unter anderem, die Beamten zu schlagen und beleidigte eine Beamtin. In der Arrestzelle im Dienstgebäude trat der Tatverdächtige dann noch gegen die Toilettenschüssel und urinierte zu allem Überfluss noch auf den Zellenboden. Aufgrund der Erkenntnis hinsichtlich des möglichen Drogenkonsums musste der 20-Jährige noch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.