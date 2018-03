Aufregung in Schweinfurt: Gefährliche Chemikalien, SEK-Einsatz, Verdacht auf Bombenbau

Update: Verdacht auf Bombenbau



Bau von Rohrbomben?



Zuvor: Chemikalien-Fund sorgt für Großaufgebot von Einsatzkräften



Gefährliche Chemikalien?





Ermittlungen auf Hochtouren



Ein Chemikalienfund am Montagmorgen hat für große Aufregung in Schweinfurt gesorgt. Im Laufe der Ermittlungen hat die Polizei drei Tatverdächtige und ein mutmaßlicher Zeuge in der Schweinfurter Innenstadt festgenommen. Es handelt sich um drei Männer und eine Frau. Ein Team des SEK ist im Einsatz. Pressesprecher Andy Laacke von der Polizei Unterfranken sagt, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass aus den gefundenen Chemikalien Bomben gebaut werden können. Wie die Polizei weiter mitteilt, sind die Substanzen zur Herstellung von Sprengstoff geeignet.Neben den Chemikalien und Substanzen, die in einer Wohnung und dem dazugehörigen Kellerabteil gefunden wurden, haben die Einsatzkräfte auch Metall in Form von Rohren sichergestellt. Diese könnten zum Bau von Rohrbomben verwendet werden. Die Chemikalien werden aktuell genauer untersucht und delaboriert, wie Andy Laacke inFranken.de mitteilte. Eine abschließende Beurteilung der Gefährlichkeit ist noch Gegenstand der andauernden Ermittlungen.Für die evakuierten Anwohner - von ungefähr 100 betroffenen Menschen - ist die Rede, wurde eine Notunterkunft für die Nacht eingerichtet. Die Polizei geht davon aus, dass der Einsatz noch länger dauert.Am Montagmorgen wurden in einer Wohnunterkunft in Schweinfurt verschiedene Chemikalien gefunden, wie die Polizei mitteilt. Ein Gerichtsvollzieher war zur Zwangsräumung der Wohnung vor Ort, als er die Substanzen entdeckte. Er verließ daraufhin die Unterkunft und verständigte die Polizei. Weil eine Gefahr für Anwohner nicht ausgeschlossen werden konnte, haben die Beamten in der Folge das betroffene Anwesen sowie mehrere benachbarte Gebäude vorsorglich evakuiert. Etwa 50 Menschen musste ihre Häuser verlassen.Auch der öffentliche Verkehr musste umgeleitet werden. Rund 200 Meter rund um die Euerbacher Straße 23 wurden die Straßen abgesperrt. Weiterhin auch die B303 (die Niederwerrner Straße) in Schweinfurt zwischen der Willi-Kaidel-Straße und dem Kasernenweg.Die Chemikalien wurden gegen 10 Uhr in einer Obdachlosenunterkunft in der Euerbacher Straße gefunden. Da die Stoffe wahrscheinlich gefährlich sind, wurden oben stehende Evakuierungs- und Absperrungsmaßnahmen durchgeführt.Zu einer Einschätzung hinsichtlich der Gefährlichkeit der aufgefundenen Chemikalien sind Spezialisten des Landeskriminalamts vor Ort. Neben der Polizei sind auch die örtlichen Feuerwehren und der Rettungsdienst im Rahmen der Räumung, Absperrung und Betreuung von Personen eingesetzt.Die Ermittlungen hinsichtlich der Herkunft und der Bestimmung der Stoffe laufen auf Hochtouren. In diesem Zusammenhang kam es auch zu Überprüfungen von Personen und deren mitgeführter Gegenstände, wie die Polizei mitteilt.