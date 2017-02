Radfahrer verletzt sich leicht nach Sturz in Schweinfurt

Ein 39-jähriger Fahrradfahrer hat sich selbstständig in hausärztliche Behandlung begeben, nachdem er am Mittwochmorgen in Schweinfurt von einem Autofahrer von seinem Rad geholt worden war.



Gegen den Unfallverursacher wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ermittelt, berichtet die Polizei.



Kurz vor 8 Uhr radelte der Mann auf dem Fahrradweg der Ludwigsbrücke stadteinwärts. An der Abzweigung zur Straße am "Wehr I" bog ein 23-Jähriger mit seinem Pkw nach rechts ab, um zu den dortigen Parkplätzen zu gelangen. Dabei übersah er den parallel dazu radelnden Mann auf dem Fahrradweg, der gerade die Furt in Richtung Maxbrücke querte.



Bei dem doch recht unsanften Sturz auf den Teerbelag zog sich der Fahrradfahrer Verletzungen an der linken Schulter und der Hüfte zu. Die Hinzuziehung des Rettungsdienstes lehnte er ab und wollte stattdessen anschließend lieber zu seinem Hausarzt gehen.



Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.