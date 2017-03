Plötzlicher Spurwechsel: Pkw kracht auf A70 in Heck von Kleintransporter

Ein 24-Jähriger ist am Dienstagmittag auf der A70 bei Grettstadt im Landkreis Schweinfurt in das Heck eines Kleintransporters gekracht. Angaben von Newsagenturen zufolge war der Mann mit seinem Seat von Schweinfurt in Richtung Bamberg unterwegs.Bei Tempo 150 auf der linken Spur bemerkte er eine Lkw-Kolonne auf dem rechten Fahrstreifen, weshalb er nach eigener Aussage bereits leicht vom Gas ging. Lediglich 100 Meter vor ihm zog ein Kleinlaster unvermittelt auf die linke Spur. Der Autofahrer hatte keine Chance mehr zu bremsen und krachte in das Heck des Transporters.Dieser wurde daraufhin in die Mittelleitplanke geschleudert und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Der Wagen des 24-Jährigen rollte schwer beschädigt noch rund 150 Meter weiter. Obwohl die Front des Seats zerstört wurde, konnte der Mann mit Schnittverletzungen aussteigen und kam lediglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Die A70 war aufgrund des Unfall für rund zwei Stunden voll gesperrt.