Patient aus Krankenhaus in Werneck vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Seit Sonntagabend (2. Juli) wird aus dem Bezirkskrankenhaus Werneck der 80 Jahre alte Reinhard Vogler vermisst, wie die Polizei am Montag mitteilt. Sämtliche Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Mannes. Es ist möglich, dass er orientierungslos umher irrt. Wer den Mann gesehen hat, wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



Reinhard Vogler wurde zuletzt gegen 20 Uhr im Krankenhaus gesehen. Etwa eine Stunde später war er bereits spurlos verschwunden. Die Polizeiinspektion Schweinfurt leitete in der Folge umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, in die neben mehreren Streifenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber, eine Rettungshundestaffel, die Freiwillige Feuerwehr Werneck sowie die Betriebsfeuerwehr des Krankenhauses mit eingebunden waren. Der Vermisste konnte bislang jedoch nicht aufgefunden werden.



Reinhard Vogler wird wie folgt beschrieben:



- 176 Zentimeter groß

- Kräftige Figur

- Grau melierte Haare

- Trägt vermutlich blaue Jogginhose und graues Hemd

- Führt einen blauen Gehstock mit sich



Wer den Mann nach seinem Verschwinden am Sonntagabend gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweinfurt in Verbindung zu setzen. Telefonnummer: 09721/ 20 20