Mercedes fährt auf Lkw auf - A70 bei Haßfurt war vorrübergehend gesperrt

Bei einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw auf der A70 wurde ein 38-Jähriger leicht verletzt. Die Autobahn musste am Mittwochvormittag in Richtung Bamberg kurzzeitig gesperrt werden.



Laut Polizei wechselte zwischen den Anschlussstellen Theres und Knetzgau ein 43-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem 7,5 Tonner auf die linke Fahrspur und übersah einen dort fahrenden Mercedes.



Der 38-jährige Mercedes-Fahrer aus Bamberg konnte nicht mehr abbremsen und fuhr auf den Lkw auf. Er wurde leichtverletzt zur Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Haßfurt gebracht.



Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 32.000 Euro.