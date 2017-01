Ladendieb in Schweinfurt gestoppt

Bei einem versuchten Ladendiebstahl am frühen Mittwochabend in Schweinfurt sind zwei Personen leicht verletzt worden, meldet die Polizei. Der alkoholisierte Täter wollte fliehen und wurde von Angestellten festgehalten, bis die Polizeibeamten eintrafen.



Gegen 22-jährige Mann wird jetzt wegen räuberischem Ladendiebstahl in Verbindung mit einer Körperverletzung in zwei Fällen ermittelt. Der unter Alkohol stehende Beschuldigte musste über Nacht in einer Arrestzelle ausnüchtern. Im Laufe des Donnerstags ist in einem sogenannten Schnellverfahren seine Vorführung bei einem Haftrichter geplant. Der Beschuldigte ist in jüngster Vergangenheit schon mehrfach wegen Ladendiebstahls zur Anzeige gebracht worden.



Erwischter Ladendieb versucht zu flüchten

Gegen 19.45 Uhr beobachtete die Angestellte eines Supermarktes in der Luitpoldstraße den Beschuldigten, als er eine Schnapsflasche in seine Jacke steckte. Daraufhin verständige sie den Ladenbesitzer. Der sah dann, wie der Unbekannte kurz darauf den Kassenbereich passierte, ohne etwas zu bezahlen. Nach einer Ansprache und der deutlichen Aufforderung stehen zu bleiben, machte der Dieb jedoch zunächst keinerlei Anstalten, dem Folge zu leisten. Daraufhin griff sich der 59-Jährige den Beschuldigten und wollte ihn ins Geschäft zurückdrängen. Dem widersetzte sich der aber mit Wegschubsen unter lautem Geschrei. Schließlich schlug er dem Ladenbesitzer auch noch mit der flachen Hand ins Gesicht. Weil dies ein weiterer Kunde mitbekam, unterstützte er den Inhaber bei der Festhaltung, wobei alle drei Personen schließlich noch zu Sturz kamen. Während der Ladenbesitzer durch den Schlag ins Gesicht Schmerzen verspürte, zog sich der 50-jährige Zeuge beim Sturz zu Boden eine schmerzhafte Knieverletzung zu. Diese ließ er später in einem Schweinfurter Krankenhaus behandeln.



Nach dem Eintreffen und der Festnahme durch die Polizei wurde in der Jacke des Beschuldigten noch eine weitere gestohlene Schnapsflasche gefunden. Der Beutewert beträgt insgesamt 22 Euro. Der Rest des Tages und die Nacht endeten für den Beschuldigten in einer Ausnüchterungszelle. Bei einem Pustetest erreichte er 1,2 Promille.