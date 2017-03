Lachen als Geschenk des Herzens

Verärgert stellt der Pfarrer den Jugendlichen zur Rede, der an die Mauer des Pfarrhauses pinkelt. "Im Himmel werden wir uns nicht wiedersehen", herrscht der Seelsorger ihn an. Darauf der junge Mann: "Mein Gott, Herr Pfarrer, was haben Sie bloß alles ausgefressen?"



Das ist einer der 32 Witze, die in dem Buch "Gott hat Humor" von Roland Breitenbach zu finden sind, das der Schweinfurter Pfarrer am Wochenende präsentierte. Illustriert ist das im Reimund Maier Verlag Schweinfurt erschienene 36 Seiten-Heftlein mit 16 passenden Zeichnungen des Schweinfurter Karikaturisten Heinz A. Böhm.



Drei Witze über den Zölibat

Breitenbach kalauert in seinem Witzbuch, er nimmt sich selbst auf den Arm und - wie vom Seelsorger von St. Michael zu erwarten war - die Amtskirche gehörig aufs Korn: drei Mal allein beim Thema Zölibat, gegen den er schon immer wettert, für sich aber nie in Frage stellte. Denn er sieht keine Verpflichtung der Priester, im Sinne des Reiches Gottes oder als Stellvertreter Christi ehelos zu sein. "Zölibat weg, und der Priestermangel ist erledigt", sagt Breitenbach. Das Thema habe er im Büchlein unterbringen müssen, weil das Festhalten am Zölibat "ein Witz ist", erzählt Breitenbach und lacht dabei über sein Wortspiel.



"Halleluja, jetzt bin ich im Ruhestand", ruft ein Pfarrer in dem Buch. Die Umstehenden schauen ihn ratlos an und erhalten diese Erklärung: "Wenn ich im Ruhestand bin, dann ist auch der Zölibat im Ruhestand". Oder: "Der Bischof sieht bei der Visitation im Schlafzimmer des Priesters ein Doppelbett, daneben ein Bügelbrett stehen. Der Bischof erinnert an den Zölibat und fragt den Priester, was er macht, wenn die Versuchung über ihn kommt. Antwort: "Dann nehmen wir das Bügelbrett weg".



Auf die Idee zum Büchlein ist Roland Breitenbach in der Zeit nach seinem schweren Unfall im Oktober 2014 gekommen, als es "wieder aufwärts ging". Er hatte noch Probleme, sich der jüngeren Ereignisse zu erinnern, während die "alten Zeiten" präsent waren. Darunter seine närrische Zeit bei der Schwarzen Elf, als er mit Walter Zänglein als "Stasi und Blasi" auf der Bühne stand. "Wir haben viele Abende gesessen und Witze kreiert", vor deren Veröffentlichung Zängleins Frau gewarnt habe: "Das könnt ihr nicht machen". Sie fand kein Gehör. Außerdem sei es in St. Michael üblich, auf einen Gottesdienst mit Witzigem einzustimmen. Die meisten der Witze in "Gott hat Humor" rühren daher und alle "habe ich selbst gemacht, nirgends abgeschrieben", sagt der 81-Jährige. Das Witzbuch habe ihm insofern in einer schweren Zeit "viel Kraft gegeben".



Er erinnert an die Gedanken von Papst Franziskus, dass "nur ein freudig gelebtes Christentum einladend ist". Darauf geht Breitenbach im Vorwort ein. Und er beantwortet die Frage, ob Gott Humor hat, so: "Die heiligen Schriften wissen nichts davon".



Das Leben solle nicht lächerlich, aber auch nicht witzlos sein. "Lachen ist Leben, das Leben soll fröhlich sein". Und: "Lachen, das verschenkt wird, kommt zum Geber zurück". Lachen sei immer passend. Breitenbach erzählt vom Freitagsgottesdienst in St. Michael, den er wieder hält. Den aktuellen Gottesdienst widmete er dem vergangene Woche gestorbenen Schweinfurter Zeitungsfotografen Laszlo Ruppert. An den Anfang und ans Ende stellte er einen Witz. "Der Witz ist ein guter Helfer, weil Lachen ein Geschenk des Herzens ist." Diesem "besonderen Lachen" diente auch Heinz A. Böhm. Seine "Illustrationen bringen die Witze auf ihren besonderen Punkt", so der Autor.



Das Büchlein ist im Pfarrbüro und im Buchhandel erhältlich. Der Erlös kommt Sozialprojekten von St. Michael zugute. Hannes Helferich