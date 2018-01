Kreis Schweinfurt: Motorrad übersehen - Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Mittwochmorgen auf der B 19 gekommen, wie die Polizei berichtet. Ein 78-jähriger Fahrer eines Opel übersah offensichtlich beim Abbiegen auf die B 19 den Motorradfahrer. Der 48-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. An der Unfallstelle befand sich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt ein Sachverständiger.Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach wollte der 78-jährige Landkreisbewohner gegen 09:45 Uhr mit seinem Opel von Werneck kommend auf die B 19 abbiegen. Dabei übersah er offensichtlich den aus Richtung Würzburg kommenden 48-jährigen auf seinem Motorrad. Bei dem Zusammenstoß erlitt der aus Würzburg stammende Mann so schwere Verletzungen, dass er trotz aller Bemühungen des schnell vor Ort befindlichen Notarztes und Rettungsdienstes, noch an der Unfallstelle verstarb. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Abschleppung der Fahrzeuge musste die B 19 bis 12:00 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.Zur genauen Rekonstruktion des Unfallherganges befand sich neben dem Staatsanwalt auch ein Sachverständiger vor Ort. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Schweinfurter Polizei. Einsatzkräfte der Feuerwehr Werneck übernahmen die Umleitung des Verkehrs.