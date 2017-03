Kreis Schweinfurt: Massenschlägerei bei 90er-Party in Gerolzhofen

Am Samstagabend fand in der Stadthalle in Gerolzhofen die "90er Party" statt. Offensichtlich zum Ende der Veranstaltung am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr kam es in und vor der Stadthalle zu Pöbeleien, die dann eskalierten. Das berichtet die Polizei.



Bei Eintreffen der Polizeistreife prügelten sich zwischen 30 und 40 Menschen, die flüchteten, als sie die Polizei sahen. Vor Ort und im Krankenhaus konnten sechs Verletzte mit Platzwunden und "Blauen Augen" angetroffen werden.



Die genaue Entstehung der Schlägerei ist zur Zeit noch nicht bekannt. Gesucht wird im Rahmen der Ermittlungen ein männlicher Täter mit weißer Jacke, der mit einem dunklen Pkw, vermutlich Seat, mit SW-Kennzeichen weggefahren ist.



Zeugen und Geschädigte zum dem Vorfall werden gebeten sich bei der Polizei Gerolzhofen melden.