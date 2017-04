Kreis Schweinfurt: Mann erwischt Einbrecher und verfolgt ihn mit Hund

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Schwebheim überraschte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Einbrecher, der gerade in seine Wohnung einsteigen wollte, wie die Polizei berichtet. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt und sucht nach Zeugen.



Am Donnerstag gegen 01:40 Uhr wurde ein 31-jähriger Schwebheimer auf ein Geräusch vom Balkon seiner Wohnung in der Friedrich-Rückert-Straße aufmerksam. Als er an die Balkontüre herantrat, sah er draußen eine vermutlich männliche Person stehen. Diese ergriff sofort die Flucht und sprang vom Balkon des Hochparterres hinab. Der Wohnungsinhaber nahm zusammen mit seinem Hund zunächst die Verfolgung in Richtung Schulstraße auf. Im angrenzenden Waldstück verlor er den Täter jedoch aus den Augen.



Zu dem Täter, der versucht hatte, die Balkontüre mit einem Werkzeug aufzuhebeln, liegt bislang keine Beschreibung vor. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Wer zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr im Bereich der Friedrich-Rückert-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 09721/202-1731 bei der Kripo.