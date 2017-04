Kreis Schweinfurt: Autofahrer verwechselt Pedale und wird schwer verletzt

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Marktes in Schonungen im Kreis Schweinfurt ein Unfall.



Wie die Polizei berichtet, fuhr der 74-jährige Autofahrer in voller Fahrt gegen die Außenfassade des Verbrauchermarktes und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro.



Vor Eintreffen der Polizei kam der Mann aufgrund der Schwere seiner Verletzungen bereits zur Behandlung in ein Schweinfurter Krankenhaus. Erst dort stellte sich letztendlich der Grund für den Unfall heraus.



Der Mann war mit 1,32 Promille so stark alkoholisiert, dass er im Rauschzustand wohl das Gas- mit dem Bremspedal verwechselte und so in voller Fahrt gegen die Mauer des Verbrauchermarktes fuhr. Nach Durchführung einer Blutentnahme im Krankenhaus erwartet den Mann nun ein Strafverfahren.