Gewalttätiger Streit in einem Wohnhaus in Schweinfurt

Die Polizei ermittelt nach einem heftigen Streit mit Verletzten in Schweinfurt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist es in einem Mehrfamilienhaus im Musikerviertel zu einer hitzigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Laut Polizei habe dabei auch Alkoholeinfluss eine Rolle gespielt.



Gegen 12 Uhr erreichte ein Hilferuf aus der Wohnung die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hätten sie zunächst Mühe gehabt, die vier streitenden Personen voneinander zu trennen und für etwas Klarheit zu sorgen.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt erhofft sich durch ausführliche Vernehmungen in den kommenden Tagen mehr Klarheit über den Vorfall.



Vier Personen streiten sich heftig

Zurzeit sei lediglich bekannt, dass die beiden Streitparteien, auf der einen Seite ein 33-jähriges Paar und auf der anderen Seite eine 47-Jährige und ihr 24-jähriger Sohn, aneinandergeraten sind. Die Polizei schätzt, dass der aus vermutlich einem kleinen Anlass entstand.



Faustschläge, fliegende Bierflaschen und versprühte Reizstoffe

Während des Streites habe man sich beleidigt und es seien auch Faustschläge ausgeteilt worden. Eine Bierflasche und ein Sixpack Bier sollen auch geworfen worden sein. Im Treppenhaus hätten die Polizeibeamten deutlich den Geruch eines versprühten Reizstoffes wahrgenommen. Wer diesen eingesetzt hat, müsse noch festgestellt werden.



33-Jährige randaliert auch noch im Krankenhaus

Eine der Beteiligten, eine 33-Jährige, bedurfte ärztlicher Hilfe, da sie nicht unerhebliche Kopf- und Gesichtsverletzungen aufwies. Später im Krankenhaus angekommen, habe sie dort randaliert und sei verschwunden. Deshalb musste sie die Polizei noch suchen und zurückbringen. Ein Atemalkoholtest habe bei ihr 1,5 Promille festgestellt, bei ihrem Partner knapp 1,2 Promille.



Nachdem vor Ort Ruhe eingekehrt wäre, verließen die Beamten den Tatort wieder. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren gegen die Beteiligte wegen gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung ein.