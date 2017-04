"Geisterfahrer" auf der A70 bei Schweinfurt - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag gegen 23:45 Uhr fuhr ein 26-jähriger Mann an der Anschlussstelle Schweinfurt-Hafen auf die A70 und wollte in Richtung Würzburg weiterfahren. Kurz vor der Anschlussstelle Bergrheinfeld bemerkte er jedoch plötzlich einen weißen Transporter, welcher offensichtlich kurz zuvor einen großen Lkw überholt hatte und nun im Begriff war auf der Autobahn zu wenden. Dies berichtet die Polizei.



Nur dank einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte der junge Mann einen Zusammenstoß mit dem Transporter verhindern. Der weiße Transporter, zu welchem keine näheren Hinweise vorliegen, außer, dass ein etwa 40 Jahre alter Mann mit kurzen Stoppelhaaren und rundlichem, unrasiertem Gesicht am Steuer saß, befuhr anschließend die A70 entgegen der Fahrtrichtung und könnte noch anderen Verkehrsteilnehmern entgegengekommen sein.



Wo das Fahrzeug schließlich die Autobahn wieder verließ oder vielleicht erneut wendete ist der Polizei bislang nicht bekannt. Zeugen des Vorfalles, insbesondere der Führer des Lkws, welcher durch den Transporter unmittelbar vor dem Wendemanöver überholt worden war, aber auch andere Verkehrsteilnehmer die Angaben zum "Geisterfahrer" machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck unter der Rufnummer 09722 /94440 zu melden.