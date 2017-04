Fußgänger in Schweinfurt von Auto erfasst: 62-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Am späten Freitagvormittag ist ein 62-jähriger Fußgänger in Schweinfurt von einem Pkw erfasst und hierbei lebensbedrohlich verletzt worden. Der Mann erlag kurze Zeit später im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei berichtet. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Schweinfurt.



Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr ein 64-jähriger Pkw-Fahrer, gegen 10:45 Uhr, den John-F.-Kennedy-Ring in Richtung Niederwerner Straße. Etwa auf Höhe des Edeka-Marktes erfasste der Pkw aus noch ungeklärter Ursache einen 62-jährigen Fußgänger.



Ein sofort verständigter Notarzt kümmerte sich vor Ort um den lebensbedrohlich verletzten Fußgänger. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle kam der Mann in ein naheliegendes Krankenhaus, wo er jedoch kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen erlegen ist.



Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt ein Sachverständiger zur Unfallstelle hinzugezogen.



Der Bereich um die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden vollgesperrt. Es kam hierbei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.