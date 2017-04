Exhibitionist entblößt sich in Massagesalon in Schweinfurt - Zeugen gesucht

Am Mittwochvormittag hat sich ein Exhibitionist in einem Massagesalon in Schweinfurt gegenüber einer Mitarbeiterin entblößt. Dies berichtet die Polizei.



Anschließend verließ der Unbekannte das Studio und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Kripo Schweinfurt hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen und hofft nun auch auf Zeugenhinweise.



Gegen 11.15 Uhr betrat der Unbekannte den Massagesalon in der Hadergasse. Er entblößte sich in der Folge vor einer Masseurin. Nach obszönen Bemerkungen manipulierte der Mann an seinem Geschlechtsteil und machte sich anschließend aus dem Staub. Eine Fahndung nach dem Flüchtigen musste ergebnislos abgebrochen werden.



Der Exhibitionist wird wie folgt beschrieben:



- Ca. 60 bis 70 Jahre alt

- Etwa 180 Zentimeter groß

- Kräftige Statur

- Auffälliger weiß-grauer Haarkranz

- Trug blaue Jeans, hellblaue Jacke und dunkelblaue Basecap



Wer weitere Hinweise zur Person des Täters geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Schweinfurt unter Telefonnummer 09721/202-1731 in Verbindung zu setzen.