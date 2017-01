DSDS: Maria Voskania aus Unterfranken will Dieter Bohlen überzeugen

Drei Franken auf dem Weg zum Superstar? Am Samstag tritt eine von drei Kandidaten ais Franken bei der Show mit Dieter Bohlen auf.



Maria Voskania aus Wasserlosen ist bereits mit Helene Fischer aufgetreten

Angst vor dem großen Publikum hat sie längst nicht mehr. Schließlich war sie als Background-Sängerin mit Schlagerstar Helene Fischer auf Tour und trat Abend für Abend in großen Stadien vor 10 .000 Menschen auf.

Maria Voskania ist sicher kein Neuling in der Musik-Branche mehr. Die 29-Jährige, die in Wasserlosen (Landkreis Schweinfurt) aufgewachsen ist, hat bereits mehrere Alben veröffentlicht, trat beim Vorentscheid zum "Eurovision Song Contest" an und versuchte bei Castingshows wie "Popstars" und "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) ihr Glück.

"Ich wollte alle Chancen wahrnehmen, die mir gegeben wurden", sagte sie in einem früheren Gespräch. Mehr als zehn Jahre ist es her, dass Maria Voskania, damals unter ihrem bürgerlichem Namen Meri Voskanian, die DSDS-Jury um Dieter Bohlen schon einmal überzeugte und es unter die besten zehn schaffte. Der große Durchbruch gelang ihr jedoch nicht. Nun will sie es noch einmal versuchen. Am Samstag tritt die Unterfränkin mit den armenischen Wurzeln erneut in der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" auf und stellt sich dem Urteil von Dieter Bohlen und seinen Jury-Kollegen. Diesmal als Maria Voskania, diesmal als Schlagersängerin.



In dieser Musikwelt fühlt sie sich wohl. "Alle sind entspannt, lieb, ehrlich", erzählt sie. "Ich mag die Nähe zu den Menschen, das Autogrammeschreiben, mit den Leuten quatschen und dass sich alle freuen, wenn man das tut." Ihre Musik solle gute Laune machen und vom Alltag ablenken, sagte die Sängerin einmal. Am Samstag soll sie ihr außerdem den Weg zum Superstar ebnen.



Dominic Fritz aus Würzburg bei Deutschland sucht den Superstar" (DSDS)

Einen Weg, den auch Dominic Fritz beschreiten möchte. In Würzburg hat sich der ehemalige Schüler des Matthias-Grünewald-Gymnasiums nicht nur durch den "Preis für junge Kultur" einen Namen gemacht. Auch beim Stramu-Festival, beim Umsonst&Draussen oder beim Hafensommer spielte er regelmäßig und präsentierte vor allem Songs aus der eigenen Feder. Bei DSDS will er die Jury jedoch mit keinem seiner eigenen Lieder beeindrucken. "Ich habe mir für das Casting ,What do you mean" von Justin Bieber überlegt", verrät der 19-Jährige. Ob es ihm damit gelingt, die vier Juroren für sich zu gewinnen, wird sich zeigen. Wann der Auftritt des Würzburgers zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.



Oshini Katakoluge aus Werneck schafft es bei DSDS bereits in die nächste Runde

Oshini Katakoluge aus Werneck (Landkreis Schweinfurt) ist bereits gelungen, wovon Dominic Fritz und Maria Voskania noch träumen. Die 17-Jährige, die sich in ihrer Schulzeit als Schülersprecherin der Michael-Ignaz-Schmidt-Realschule Arnstein (Landkreis Main-Spessart) engagierte, präsentierte sich am Mittwoch souverän vor der DSDS-Jury. Dabei ließ sich auch von Scherzen über ihre Größe - die Schülerin mit philippinischen und srilankischen Wurzeln ist nur 1,48 Meter groß - nicht verunsichern. Die 17-Jährige schaffte es in die nächste Runde, den Recall. Am Samstag wird sich zeigen, ob es auch Maria Voskania in den Recall schafft.

Die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" wird mittwochs und samstags um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Text: Martina Riederle