Bombendrohung im Schweinfurter Krankenhaus - Polizei durchsuchte Klinik

Eine Bombendrohung ging am Samstagabend bei der Integrierten Leitstelle (ILS) Main-Rhön ein. Wie die Polizei mitteilt, drohten Unbekannte darin, eine Bombe in der Schweinfurter Klinik zu zünden.



Das Schriftstück erreichte die ILS Main-Rhön gegen 21 Uhr. Darin wurde gedroht, dass es am frühen Sonntagmorgen im Leopoldina Krankenhaus zu einer Explosion kommen soll.



Die Polizei durchsuchte das Gebäude vorsorglich mit Sprengstoffsuchhunden. Weitere Spezialisten wurden zur Bewertung des Schriftstücks hinzugezogen. Letztlich konnten weder verdächtige Gegenstände, noch Personen festgestellt werden.



Sämtliche Maßnahmen liefen absolut geordnet und ruhig ab. Die Führung der Klinik unterstützte die Polizei vorbildlich, das Klinikpersonal kümmerte sich um die Information der Patienten.



Gegen den derzeit noch unbekannten Absender ermittelt die Kripo Schweinfurt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.



Das Strafgesetzbuch sieht in derartigen Fällen eine Strafandrohung von bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe vor. Darüber hinaus werden dem Verursacher regelmäßig die Einsatzkosten in Rechnung zu stellen.