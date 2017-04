Autofahrerin biegt falsch ab - Motorradfahrer in Schweinfurt schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad am Donnerstagnachmittag zog sich der Zweiradfahrer laut Polizei schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu.



Gegen 15.30 Uhr bog eine 35-Jährige mit ihrem Fiat Ducato verbotswidrig von der Rüfferstraße nach links in den Jägersbrunnen in Schweinfurt ab.



Dabei kam es zu dem heftigen Zusammenstoß mit dem 44-jährigen Suzuki GSX 400 Lenker, der ihr dabei entgegenkam und Vorfahrt hatte. Der Mittvierziger wurde dadurch von seiner Maschine geschleudert..



Nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur stationären Aufnahme. Der Blechschaden wird auf 5500 Euro geschätzt.