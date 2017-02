Ammoniakaustritt in Schweinfurt - 12 Arbeiter leicht verletzt

Gegen 15.45 Uhr war es am Mittwoch aus bislang unklaren Gründen in einer Werkshalle in Schweinfurt zum Austritt des Gases gekommen, berichtet die Polizei. Unverzüglich kümmerte sich die Werksfeuerwehr um die erforderlichen Erstmaßnahmen. In der Folge rückten auch die Schweinfurter Feuerwehr und der Rettungsdienst mit zwei Notärzten, zehn Krankentransportwagen, elf Rettungswagen sowie die Schweinfurter Polizei an.



Letztlich wurden 12 Arbeiter leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Weitere 75 Arbeiter wurden vom Rettungsdienst gesichtet. Der Gasaustritt war auf die Werkshalle begrenzt. Eine Gefahr für Anwohner hatte zu keinem Zeitpunkt bestanden.



Die Ursache für den Austritt ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Schweinfurter Polizei.