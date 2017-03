80-Jährige übersieht Bremsmanöver - mehre Autos kollidieren bei Schweinfurt

Gleich zwei Auffahrunfälle gab es am Mittwochnachmittag zwischen Üchtelhausen und Thomashof im Landkreis Schweinfurt. Der an den vier beteiligten Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.



Es begann damit, dass gegen 16 Uhr ein in Richtung Stadtlauringen fahrender 84-Jähriger mit seinem beinahe 30 Jahre alten Peugeot 405 kurz nach der Abfahrt zum Zeller Sportplatz in einen Feldweg nach links abbiegen wollte. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte die nachfolgende 80-Jährige mit ihrem VW Passat das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf den Peugeot auf.



Ein den beiden Vorausfahrenden nachfolgender 55-Jähriger mit seinem Peugeot Boxer bekam das Unfallgeschehen noch so rechtzeitig mit, dass er abbremsen konnte. Dieses Bremsmanöver erkannte aber einem dem Boxer nachfolgender 24-Jähriger mit seinem Audi A 3 zu spät und fuhr seinerseits auf den Peugeot auf.



Die beiden "Auffahrer" wurden jeweils mit einem Verwarnungsgeld belegt.