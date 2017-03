18-Jährige kracht bei Schweinfurt in Rettungswagen

Zu einem Unfall zwischen einem Rettungswagen des Arbeiter-Samariter-Bundes im Einsatz und einem Peugeot kam es am Donnerstagvormittag in Niederwerrn im Landkreis Schweinfurt.



Gegen 8.40 Uhr wollte der Einsatzwagen, ein Mercedes Sprinter an dessen Steuer ein 33-Jähriger saß, die Kreuzung in Fahrtrichtung zur Pommernstraße geradeausfahrend überqueren. Im Kreuzungsbereich stieß der Sprinter mit einem Peugeot 206 zusammen. Deren 18-Jährige Fahrerin hatte zwar eigentlich Vorfahrt, allerdings war der Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs.



An der Unfallstelle klagte die Heranwachsende über ein Schleudertrauma sowie Prellungen und Stauchungen, so dass ein weiteres Rettungsfahrzeug anrücken musste, um sie mitzunehmen.



Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf 9500 Euro geschätzt.



17 Floriansjünger der Feuerwehr aus Niederwerrn unterstützten die Ordnungshüter bei der Unfallaufnahme, indem sie die Unfallstelle absperrten und später die Fahrbahn reinigten.



Bei dem Peugeot, an dem augenscheinlich ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden ist, war an kein Weiterfahren mehr zu denken. Deshalb musste ein Abschleppdienst angefordert werden.