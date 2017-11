Mittelfranken: Passant rettet 19-Jährigen vor Räuber - Polizei sucht selbstlosen Helfer

Zeugenaufruf - Polizei sucht Helfer



Am späten Mittwochabend wurde vor dem Bahnhof in Schwabach ein 19-Jähriger überfallen. Die Kriminalpolizei Schwabach sucht Zeugen der Tat.Wie die Polizei mitteilt, war der 19-jährige Mann gegen 23:20 Uhr im Bereich des Busbahnhofs, als er von einem unbekannten Täter angegriffen wurde. Dieser schlug den 19-Jährigen von hinten nieder und versuchte anschließend seinem Opfer die mitgeführte Umhängetasche zu entreißen.Mithilfe eines Passanten gelang es dem 19-Jährigen, den Angriff abzuwehren und den Räuber in die Flucht zu schlagen. Der Überfallene erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen.Personenbeschreibung: Ca. 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Figur, bekleidet mit einer hellen Jeans. Das Fachkommissariat für Raubdelikte bei der Kriminalpolizei Schwabach sucht Zeugen der Tat.Die Ermittler bitten in diesem Zusammenhang insbesondere den bislang unbekannten Passanten, der dem 19-jährigen Mann zu Hilfe kam, sich bei der Polizei zu melden. Für Zeugen des Vorfalls ist unter der Rufnummer 0911 2112-3333 ein Hinweistelefon geschaltet.