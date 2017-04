Feuer in Shisha-Bar in Schwabach - Großaufgebot im Einsatz

Am Mittwoch gegen 13:45 Uhr erhielt die Einsatzzentrale Mittelfranken die Mitteilung über einen Brand im Schwabacher Stadtgebiet. Die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.



Aus noch nicht geklärter Ursache brach in einer Sisha-Bar in der Limbacher Straße / Ecke Nördliche Ringstraße Feuer aus. Beim Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte stand die Bar bereits in vöölig in Flammen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sind mit einem Großaufgebot vor Ort.



Die Löscharbeiten sind derzeit im vollen Gange (Stand 14.30 Uhr). Aufgrund der Rauchentwicklung werden die Anwohner dringend gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten.



Die Polizei bittet Autofahrer, den Bereich großräumig zu umfahren.